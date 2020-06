Domenica In, Michele Emiliano dà il proprio numero di telefono in diretta

ROMA – Show di Michele Emiliano, a Domenica In. Ospite in collegamento di Mara Venier, il governatore della Regione Puglia prima ha dato in diretta il proprio numero di telefono, e poi si è esibito improvvisando Buonanotte Fiorellino, di Francesco De Gregori.

“Il mio numero di telefono ce l’hanno tutti i pugliesi: 33584…”, ha detto Emiliano, che poi ha precisato: “E’ il mio numero vero, è l’unico che ho. I pugliesi sono così bravi ed educati che lo utilizzano con precisione”.

A quel punto la conduttrice, incredula, ha detto: “Emiliano, ridammi il tuo numero. Non ci credo che hai dato il tuo numero in diretta, ti sto chiamando”. E il governatore ha acceso in diretta lo smartphone e ha quasi svelato il numero della sua interlocutrice: “Il tuo numero è 348…? Ora mi stanno chiamando in parecchi”, ha detto.

Quindi, inquadrato con una chitarra alle spalle, Michele Emiliano ha spiegato di non saper suonare: “No, è di mio figlio, io mi diletto a cantare. Mi piace intonare Buonanotte Fiorellino di De Gregori“, ha risposto l’ex magistrato, che ha quindi intonato un paio di strofe del brano.

Sempre in diretta Mara Venier ha detto al suo ospite che forse festeggerà l’anniversario dei suoi 20 anni di matrimonio con Nicola Carraro in Puglia. Ed Emiliano si è offerto: “Ti vengo a prendere di peso e ti darò un bacio sul gesso”.

Mara Venier ha infatti condotto la puntata nonostante la frattura al piede che si è procurata la scorsa settimana in casa. Nonostante l’incidente non ha voluto mancare all’appuntamento domenicale Rai. (Fonte: Domenica In)