ROMA – Milena Vukotic si lascia andare a una intervista molto intima nel salotto di Mara Venier a Domenica In. L’attrice, che è una dei concorrenti di Ballando con le stelle 2019, ha svelato alla Venier uno dei suoi più grandi rimpianti, quello di non essere diventata madre. “Faccio quello che amo”, ha detto Milena, ma desiderava un figlio.

La Vukotic parla della sua vita privata, del matrimonio con un uomo più piccolo di lei e del rapporto con la madre, morta qualche anno fa. Parole che scatenano grande commozione nella Venier, che era legatissima alla madre morta tre anni fa e che si commuove rivelando: “Il dolore è talmente forte che diventa difficile parlarne”.

L’attrice a 84 anni sta avendo un grande successo a Ballando con le stelle e dice: “Non mi sono ancora abituata al successo”. Molti tra i suoi fan sperano ora che sia proprio lei a vincere: “Adesso inizio a metabolizzare la cosa, non me l’aspettavo anche perché quest’esperienza è stata una sfida, è una sfida per me stessa”.

Non sono mancate poi parole per Paolo Villaggio, “un altro personaggio della mia vita – conferma l’attrice – che è stato moto importante”: “Oggi sono Pina ovunque – e aggiunge -. Paolo era un uomo fantastico, c’era sempre da trasformarsi in un’altra cosa. Poi c’era questo fatto lui mi ha subito detto di non farmi illusioni, che non bisogna avere velleità, noi siamo dei cartoni animati, delle marionette, a partire da lì era molto divertente”.