Domenica In, Morgan e la barba lunga: “Colpa della quarantena…”

ROMA – Intervistato da Mara Venier, ospite, a distanza, di Domenica In, Morgan, con tanto di barba lunga, parla della sua quarantena:

“La barba è naturale per la quarantena non è pensata, come il ciuffo non è mai stato pensato.

Sono uno molto naturale”.

Capitolo… Bugo e dintorni.

“E’ molto bello tornare a palare di tutto questo, eravamo diversi, hai ragione tu: siamo invecchiati di 10 anni, abbiamo un peso e dolore nel cuore così crudele”.

“Si è sfibrato una rete di legami, la cosa più brutta è stato un fatto umano.

L’umanità ha imparato come dare la mano in segno di pace ci è stato negato, è stata una cosa dolcissima”.

Domenica In, Jerry Calà e la dedica in diretta a Mara Venier

Intervistato da Mara Venier, ospite di Domenica In, Jerry Calà parla della sua quarantena:

“Ciao Mara, sono recluso, ma mi arrangio.

L’altro giorno – racconta l’attore ed ex marito proprio di Mara Venier – ho fatto il giro dell’isolato ed è stato come il primo uomo che è sbarcato sulla luna.

E’ stata una grande emozione, ma resistiamo”.

Poi il comico e attore ironizza sulla crostata preparata in diretta da Iginio Massari:

“Ma un po’ di amuchina per igienizzare tutto?”.

Alla fine poi Gerry Calà, chitarra in mano, dedica la canzone Gente come noi proprio a Mara Venier.

“Volevo cantarti la tua canzone preferita” dice Calà prima di cantare il brano di Ivana Spagna. (Fonte: Domenica In).