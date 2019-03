ROMA – Intervistata da Mara Venier, ospite nel salotto di “Domenica In”, Ornella Vanoni ha parlato anche della sua battaglia contro la depressione: “Continuo a prendere psicofarmaci ancora oggi, tutti i giorni – spiega – Ho attraversato momenti di malinconia, ma quando la malinconia prende il sopravvento diventa depressione e la depressione è una delle malattie più brutte che ci sia”. Dalla depressione, spiega la Vanoni, si può guarire solo con l’aiuto dei farmaci: “Li assumo tutte le mattine e mi ridanno l’equilibrio”.

Ornella Vanoni e Franco Califano.

“So – dice Mara Venier – che hai sempre smentito che tra voi sia successo qualcosa, però lo guardavi in modo intenso”. La Vanoni spiega: “Beh quando hai davanti un uomo lo guardi sempre così. Poi se avessi fatto l’amore con Franco lo avrei detto, ma non l’ho fatto. Tu lo avresti fatto?”. Mara sorride e annuisce tra le risate del pubblico. E la Vanoni le dice: “Ah sì? Che zocc***a“. E la Venier la butta simpaticamente in caciara: “Va bene, tanto queste sono le prove di Domenica In, non la diretta”. Fonte: Domenica In