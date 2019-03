ROMA – Ornella Vanoni è ospite da Mara Venier a Domenica In. La cantante milanese, 84 anni, è riesce a mettere in imbarazzo la conduttrice veneziana.

Dopo un filmato che mostra un duetto tra la Vanoni e Franco Califano, la cantante comincia a parlare senza problemi delle sue esperienze amorose.

La Venier, dopo il filmato, chiede a riguardo della presunta storia d’amore tra la Vanoni e Califano. “So che hai sempre smentito che tra voi sia successo qualcosa, però lo guardavi in modo intenso” chiede la Venier.

La Vanoni spiega: “Beh quando hai davanti un uomo lo guardi sempre così. Poi se avessi fatto l’amore con Franco lo avrei detto, ma non l’ho fatto. Tu lo avresti fatto?”.

Mara sorride e annuisce tra le risate del pubblico. E la Vanoni le dice: “Ah sì? Che zocc***a“. E la Venier la butta simpaticamente in caciara: “Va bene, tanto queste sono le prove di Domenica In, non la diretta”.

Fonte: Domenica In