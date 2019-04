ROMA – Intervistata da Mara Venier, ospite nel salotto di “Domenica In”, Paola Cortellesi parla di suo marito, Riccardo Milani. Milano che, tra le altre cose, è anche il regista dell’ultimo film di Paola Cortellesi. Parliamo di “Ma cosa ci dice il cervello”.

“È mio marito per caso – scherza la Cortellesi – perché sul lavoro siamo professionisti”.

E ancora: “Sul set lui è molto quadrato, serio e rigoroso. Ma pure io sono così, nell’ambiente mi chiamano la signorina Rottermeir. La disciplina in questo lavoro è normale e necessaria. Io e Riccardo siamo contenti di fare squadra anche se i litigi non mancano”.

“Gianni Boncompagni? Ho fatto due versioni di Macao, nella prima parte c’era in conduzione Alba Parietti e poi in questo essere con la tuta verde la voce era di Gianni che non voleva farsi vedere ed era solo in voce”.

“Gianni – spiega la Cortellesi – ha contribuito e non poco a tirare fuori la mia vena umoristica. Mi disse di andare e quella è stata una palestra incredibile dove si lavorava moltissimo“. Fonte: Domenica In.