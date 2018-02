ROMA – Alla fine pare proprio che Domenica In sia arrivata al capolinea. Il programma del pomeriggio domenicale di Rai1, in crisi di ascolti dopo l’arrivo delle sorelle Parodi, potrebbe presto cambiare conduttori.

Le voci parlano di un’altra donna in arrivo, probabilmente Mara Venier. Intanto, mentre Benedetta Parodi mostra insofferenza, Cristina Parodi avrebbe già pronto un nuovo programma “per rilanciarsi”, scrive Libero Quotidiano.

Già un mese fa Novella 2000 scriveva:

si è cercato di cambiare contenuti, sono stati chiamati nuovi autori, ma il programma non è decollato. In viale Mazzini, ai piani alti si parla di un nuovo arrivo. Sarà vero? Ce lo siamo chiesti appena la notizia bomba è giunta alle nostre orecchie. Perché sarebbe uno scoop. Si dice che la Rai abbia pensato Mara Venier, signora assoluta della domenica e non solo, per la conduzione di un segmento di Domenica In a partire dal nuovo anno (forse da gennaio). Dunque, Mara andrebbe ad occupare uno spazio ben preciso in tandem con le Parodi.