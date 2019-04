ROMA – A Pasqua, tra gli opsiti di Mara Venier a Domenica In c’è Elisa Isoardi, la conduttrice de La Prova del Cuoco nonché ex compagna di Matteo Salvini.

Il faccia a faccia tra colleghe, è stato svelato in esclusiva da Dagospia. E come ormai ci ha abituato Mara Venier, sarà un’intervista in cui si parlerà ovviamente anche di amore. Ovvio quindi che la Isoardi svelerà qualche altro particolare della separazione da Matteo Salvini.

Come noto, dopo 5 anni di relazione, i due si sono detti addio lo scorso dicembre. Già nei giorni scorsi, durante un’intervista al settimanale “DiPiù”, Elisa Isoardi aveva raccontato di esser stata lei a lasciare Matteo Salvini:

“Io – ha spiegato la Isoardi – sono stata cinque anni con Matteo… poi, appena è diventato ministro, l’ho lasciato… Non sa quante persone mi hanno scritto, dopo la fine della nostra storia, dicendomi: ‘Ma sei pazza? Ma ti pare che lo lasci proprio ora?’. Io, però, non ragiono così: se una storia non va, non va.Passavamo troppo poco tempo insieme a causa dei rispettivi impegni. Così alla fine ho capito che era il momento di andare avanti”.

Fonte: Dagospia