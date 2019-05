Domenica In, Riccardo Fogli a Mara Venier: "Mia moglie mi ha detto che..."

ROMA – “Mia moglie mi ha detto che se piangi e ti emozioni non ti do più baci per un mese!”, queste le parole di Riccardo Fogli, ospite a Domenica In da Mara Venier. “Non vorrei piangere perché ho pianto abbastanza”, ha aggiunto, prima di rivedere un filmato con quanto accaduto all’Isola dei Famosi. “Non manderò nulla che possa farti male”, lo ha tranquillizzato Mara Venier facendo riferimento al presunto tradimento della moglie. “E’ stata un’esperienza bellissima ma il male è stato fatto a mia moglie”, ha commentato Fogli.

Poi finalmente l’intervista punta sulla carriera musicale dell’ex Pooh: “Ho trovato la fratellanza”. “All’epoca ero un gommista, figlio di operai, mio babbo pregava che io diventassi metalmeccanico come lui, ma la mia mammina gli diceva di lasciarmi sognare”, ha raccontato. L’attenzione si è spostata poi sul grande successo di “Piccola Ketty”, cantata poi ovviamente anche in studio.