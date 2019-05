ROMA – A “Domenica In” Romina Junior, la figlia di Romina Power, ha preso in giro la madre: “Con chi è fidanzata? Non la vedevo da due mesi – racconta Romina Junior – e la vedo diversa. Sta molto bene, secondo me si è messa con il fratello di Mark Caltagirone”.

L’ex moglie di Al Bano, parlando con Mara Venier, ha poi chiarito la ormai famosa vicenda della casa di Trastevere. Casa prestata a un gruppo di monaci buddhisti tra le proteste delle figlie.

“I miei figli – dice Romina – se ne devono fare una ragione, a loro basta una casa, quante ne vogliono… Ne avranno benefici karmici anche loro”. Fonte: Domenica In.