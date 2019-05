Domenica In, Sabrina Salerno: "Sul palco di Sanremo..."

ROMA – Intervistata da Mara Vanier, ospite di “Domenica In”, Sabrina Salerno si commuove ripercorrendo le tappe della sua carriera e parlando del figlio:

“Il successo non mi ha fatto perdere la testa – rivela Sabrina Salerno – però ha generato delle situazioni con delle persone che hanno manipolato il mio successo soprattutto dal punto di vista economico.” E su Sanremo ricorda: “Mi sono presentata sul palco in bikini. In quel periodo non so se ero più pazza io o Jo Squillo. Quando mi è stata proposta la canzone pensai di rifiutare, era scontato dire che oltre le gambe c’è più. Invece per come stanno messe le cose è meglio ricordarlo. Sempre.” Durante l’intervista poi Sabrina Salerno si commuove pensando al figlio nato nel 2004. “Sono una mamma che cerca di farlo volare. A volte è difficile ma devo farlo. Questo significa essere forti”. Fonte: Domenica In.