Domenica In, Simona Sparaco fa piangere Mara Venier: “Mia madre…”

ROMA – Domenica In va in onda nel giorno della Festa della Mamma e Mara Venier si commuove più volte visto che non ha ancora superato lo choc per la morte di sua madre (scomparsa nel 2015).

Alla fine della trasmissione la scrittrice Simona Sparaco (vincitrice del Premio DeA Planeta e compagna di Massimo Gramellini) ha detto: “Non dimenticate di dire che volete bene ai vostri genitori finché sono accanto a voi”.

Gli occhi della Venier sono subito diventati lucidi e la conduttrice ha detto: “Non so che darei per avere mia madre accanto a me anche per soli 30 secondi per dirle quello che non sono riuscita a dirle”.

In più di una intervista, Mara Venier ha detto che la scomparsa della mamma le ha provocato un dolore così grande da aver avuto bisogno di essere sedata. Non solo, la Venier dice che da allora torna sempre meno spesso a Venezia (sua città natale), per paura che i ricordi legati alla mamma le provochino altro dolore. (Fonte Rai Play).