ROMA – Massimo Lopez e Tullio Solenghi ospiti nel salotto di Mara Venier a Domenica In. Il duo comico ricorda Anna Marchesini con cui per tanti anni ha lavorato insieme e si commuove in diretta.

Intervistati dalla Venier, Lopez e Solenghi parlano del loro nuovo spettacolo che unisce recitazione con la musica della Jazz Company. In due ore di show, i due comici raccontano di mettere in scena una carrellata di parodie, imitazioni, improvvisazioni e gag.

La puntata inizia con un racconto sulle loro vite professionali. Il momento più toccante, e non poteva essere altrimenti, è il ricordo di Anna Marchesini, la celebre attrice ed elemento fondamentale, per molti anni, del trio che li ha fatti diventare molto noti al pubblico televisivo e teatrale.

” Con Anna c’era grande amicizia e stima”, dice Solenghi che mentre parla si commuove. Lopez e Mara Venier trattengono a fatica le lacrime e dal pubblico parte un lungo applauso.

I due attore confessano poi che “ogni sera la ricordiamo, c’è un momento nello spettacolo in cui la ricordiamo in maniera inconsueta. A un certo punto recitiamo una poesia, e solo alla fine la gente capisce. Ogni sera c’è un applauso che non finirebbe mai e poi mai se non dovessimo continuare lo spettacolo”.

Fonte: Domenica In