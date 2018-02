ROMA – In Rai è il momento del valzer delle conduttrici: le sorelle Parodi, Cristina e Benedetta, lasciano “Domenica In”. A prendere il loro posto Antonella Clerici: “L’avventura delle sorelle Cristina e Benedetta Parodi alla guida di “Domenica In” non avrà un seguito nella prossima stagione televisiva – fa sapere il settimanale “Chi” nelle “Chicche di gossip” – Al timone della domenica di Raiuno si prepara ad arrivare un volto amatissimo dagli italiani: Antonella Clerici”.

Lascia “Domenica In” anche uno degli autori del programma Chicco Sfondrini, che ha lasciato le sorelle Parodi per volare a “The Voice” su Rai Due.

Antonella Clerici lascerebbe quindi la prova del cuoco per passare lo scettro a Elisa Isoardi: “E chi prenderà il posto della Clerici a “La prova del cuoco”? Elisa Isoardi, fidanzata del leader della Lega Matteo Salvini, scalda i motori per realizzare il proprio sogno e condurre il programma del mezzogiorno in famiglia di Raiuno”.