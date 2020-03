ROMA – Niente Domenica In domenica 15 marzo. Il coronavirus ferma anche il programma Rai. La tv pubblica ha infatti annunciato che, in seguito all’emergenza coronavirus, la ventisettesima puntata dle format prevista per oggi non sarebbe andata in onda.

Domenica In è stata sostituita da un “meglio di” con “un rimontaggio di alcune interviste ed esibizioni di questa edizione”, ha comunicato la Rai in una nota.

È la prima volta che Domenica In si ferma dalla prima messa in onda avvenuta il 3 ottobre 1976. Nel novembre del 2017 si era ipotizzata una sospensione durante l’anno di conduzione delle sorelle Cristina e Benedetta Parodi, ma si trattò solo di una pausa per dare spazio al Gran Premio di Formula 1. Questa volta, invece, la sospensione è stata effettiva.

“Non avrei mai pensato di essere qui in collegamento con il mio cellulare, la situazione non è semplice. Sono commossa, vedo in queso momento una grande unità. Sono sicura che ce la faremo, l’Italia sta dimostrando un grande coraggio e voglia di farcela”, ha detto la conduttrice Mara Venier intervenendo a Italia Sì. (Fonti: Rai)