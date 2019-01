ROMA – Spettatori furiosi con Mara Venier per la puntata del 6 gennaio di Domenica In su Rai 1. La puntata infatti non è stata in diretta come al solito, ma è stata messa in onda una puntata registrata e questo ha destato lamentele sui social network da diversi fan del programma.

Le lamentele sono partite da Twitter, con commenti che non hanno celato certo la delusione nei confronti della bionda conduttrice. Commenti che hanno scatenato un dibattito in rete, tra chi avrebbe voluto una puntata in diretta anche nel giorno dell’Epifania e chi invece ha sostenuto la Venier e gli autori del programma, sostenendo che anche chi lavora in televisione ha diritto a un giorno di vacanza.

Uno degli utenti sui social ha commentato: “Nella storia della tv, a volte, vari programmi solitamente in diretta sono stati registrati. Nulla di eccezionale o stravolgente! #domenicain regala sempre puntate nuove e divertenti. Se non avete nulla da fare.. invece di proteste sterili… andate per saldi…”.