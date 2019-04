ROMA – Nella puntata di Domenica In di oggi, domenica 7 aprile, il primo ospite è Stefano De Martino che viene salutato dal pubblico con molto calore. Il ballerino di Made in Sud è ospite insieme a Fatima Trotta con cui conduce il programma in onda su Rai Due.

La Venier però, è interessata al gossip del momento che riguarda il suo presunto riavvicinamento con Belen. Mara nota un particolare importante: “Ti sei rimesso la fede” dice a De Martino che però glissa non rispondendo. Durante la puntata, infatti, non si è fatto alcun riferimento al ritorno di fiamma tra Stefano e la showgirl argentina. Il ballerino ha voluto invece parlare della sua conduzione e a proposito della collega ha detto: “Ci capiamo subito al volo”.

De Martino ha dimostrato poi di cavarsela perfettamente anche come cantante e si è esibito sulle note di “Tu si ‘na cosa grande” di Modugno. La Venier ha commentato: “E’ nata una stella!”

Sicuramente un momento gradevole di tv, ma chi si aspettava la conferma delle conferme è rimasto deluso.

Fonte: Domenica In