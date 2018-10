ROMA – Incidente per Mara Venier durante la diretta di Domenica In. Un tabellone per un gioco le è finito su un piede. “Me fa male, m’avete dato sto mammozzone, portatemi un po’ di ghiaccio”, ha esclamato allora la conduttrice.

La Venier era rivolta verso il pubblico che le aveva passato una bottiglietta d’acqua quando un paio di distratti tecnici di studio l’hanno azzoppata con il tabellone del cruciverba. La base ha colpito il piede provocandole un grosso livido: “Ahia…un dolore…un dolore… datemi del ghiaccio”.

L’episodio è accaduto appena terminato il blocco con ospiti Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana, Isabella Rossellini, Roberto D’Agostino e Maurizio Ferrini. “Ahia, me fa male”, ha ribadito la Venier durante il proseguimento del programma e ha chiuso invocando Antonio Ricci e Striscia la Notizia, sempre attenti alle gaffe dei personaggi tv.