ROMA – “Mara Venier mi baciò per fare ingelosire Renzo Arbore”. A rivelarlo è Teo Teocoli che, proprio a Domenica In, nel salotto della conduttrice veneta racconta di quando, tanti anni fa, la loro amicizia avrebbe potuto tramutarsi in qualcosa di più.

“Ci hai provato”, gli ha detto zia Mara scherzando. E il comico si è quindi lasciato andare sul viale dei ricordi. I due si trovavano al Foro Italico: “Tu mi hai fregato – ha detto Teocoli – eravamo seduti e tranquilli. A un certo punto ti sei alzata e mi hai dato un bacio sulle labbra”.

“Mi sono detto: “Questa qui non scappa. È fatta“, racconta ancora Teocoli. Ma in realtà zia Mara aveva messo gli occhi su qualcun’altro: “Poi ho capito che stava arrivando Renzo Arbore e voleva farlo ingelosire…”, ha aggiunto. “E comunque è stato bello così. Hai delle belle labbra, stai bene come sei e sei bella più di quando eri giovane. È stata una delusione”.

Mara Venier precisa però che in quella stessa occasione Teocoli si è vendicato. “Ci avevi provato, io ti avevo risposto picche e mi hai mollato con Cipollino (Massimo Boldi, ndr)”.

L’intervista poi è virata sull’amore della vita di Teocoli, Elena Fachini, la donna alla quale è legato da 34 lunghi anni. “Sono stato molto fortunato – ha detto il comico – perché la vita di prima era molto difficile. Me la godevo ma in un modo troppo frenetico, mi piaceva, ma non ero mai felice. A 40 anni mi sono innamorato per la prima volta e ho avuto tre figlie. Cercavo affetto e l’ho trovato, anche se quando le mie figlie erano adolescenti ho vissuto momenti difficili”. (Fonte: Domenica In)