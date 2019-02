ROMA – Chi è abituato a trascorrere la domenica pomeriggio in compagnia di Barbara D’Urso, rimarrà deluso. Oggi, 10 febbraio, Domenica Live non andrà in onda. Al suo posto, salvo colpi di scena, ci sarà Domenica Live Vintage, una sorta di best of delle puntate precedenti.

A spiegare i motivi di tale assenza era stata la stessa D’Urso, nel corso della scorsa puntata: “Il 10 febbraio – ha detto – ci consegneranno il nuovo studio per il nuovo programma in prime time. Quindi avrò un giorno in più per fare le prove. Ma non si sa ancora se lo studio sarà pronto o meno quel giorno, quindi staremo a vedere”.

La regina di Canale 5 è infatti impegnata in queste settimane nella realizzazione del suo nuovo programma, intitolato Live – Non è la D’Urso, che andrà in onda nel prime time di Canale 5 a partire dal prossimo 20 febbraio. “Il programma lo sto ancora scrivendo – aveva premesso la D’Urso – È una specie di Domenica Live molto ampliata con dinamiche diverse. Stiamo in ritardo, non c’è neanche lo studio. Partiamo a metà febbraio. Io sono abituata a fare le cose così, all’ultimo momento. Con il Grande Fratello ho fatto tutto quindici giorni prima”.

Ma c’è chi ipotizza invece un cambio di palinsesto strategico, come già è accaduto con l’Isola dei Famosi, traslocata dal giovedì alle domeniche precedente e successiva al Festival di Sanremo. Oggi infatti è previsto un prolungamento di Domenica In, su RaiUno per lo speciale post Festival. Del resto è ben nota la rivalità tra Mara Venier e Barbara D’Urso che da mesi si contendono il titolo di “signora della domenica” a colpi di share.