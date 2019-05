ROMA – A Pomeriggio Cinque Alex Belli è il momento del confronto tra Mila Suarez, l’ex concorrente del Grande Fratello, e il suo ex fidanzato Alex Belli. L’attore è i studio per cercare di chiarire alcune questioni ancora in sospeso con la sua ex.

Con l’occasione si parla anche del rapporto che la Suarez ha costruito all’interno della casa, specialmente con Francesca De Andrè.

Il confronto tra la Suarez e Belli comincia e la modella marocchina incalza il suo ex, non lasciandogli possibilità di replica. Lui risponde così: “Non sono venuto qui per attaccarti, sai che non è nel mio stile. Non ho bisogno di fare televisione. Nel televisivo io parlo e un altro risponde, altrimenti non si capisce niente. Le persone dicono delle cose, forse è meglio che tu le ascolti, se 15 persone all’interno della casa dicono la stessa cosa di te, fatti una domanda; se in un anno e mezzo che sei stata con me tutte le persone che sono circolate nel mio studio, il mio agente, i miei amici, pensano la stessa cosa, vuoi ascoltare?”.

Alex Belli, e con lui diversi ospiti presenti nel salotto domenicale della D’Urso, prendono le difese di Francesca De Andrè: “Tu sei entrata nella casa del Grande Fratello a fare peggio, perché hai passato un mese e mezzo a sputare delle cose brutte contro di me. Gli rvm li vedi? Ascolti le cose che dici? Tutta la mer*a che tu hai buttato contro di me l’hai ascoltato? Parlavi solo di me”.

Fonte: Domenica Live