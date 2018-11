ROMA – Alex Belli intervistato da Barbara D’Urso a Domenica Live si difende dalle accuse di violenza della ex fidanzata Mila Suarez. L’attore e modello sottolinea di non aver mai “toccato una donna” e che i lividi della Suarez erano dovuti a una operazione estetica.

L’attore che ha partecipato all’Isola dei Famosi ed è stato al centro di gossip per aver tradito la ex moglie, spiega la sua versione dei fatti dopo le accuse della ex fidanzata: “E’ un deja vu enorme. Io vivo l’amore in maniera simbiotica, capisco il trauma quando ci si lascia. Non ho mai toccato una donna, lei aveva i lividi perché ha subito un’operazione estetica”.

La Suarez aveva accusato Belli di averla lasciata all’improvviso e di averle fatto violenza psicologica, ma dal salotto della D’Urso lui risponde: “Abbiamo vissuto una storia incredibile, i social lo testimoniano, ma a 37 anni ho deciso, dopo il fallimento del mio matrimonio, di non trascinare la storia. Io faccio il fotografo di moda, oltre che l’attore e lei non lo ha mai sopportato. Abbiamo deciso insieme di prenderci una pausa, sono stato io a prenderle un residence e l’ho accompagnata in macchina. Lei si è costruita una sua versione. La verità è che lei non è in linea con la mia arte. La ragazza a cui si riferisce è quella con cui stavo lavorando per un evento sensoriale, io non abito in una casa, abito in una factory, in uno studio fotografico”.

Belli spiega così il motivo per cui ha lasciato la Suarez: “Ho deciso di staccarci perché non eravamo fatti per stare insieme. Sono stato io a consigliarle di andare in Marocco dalla mamma. Per non litigare con lei ho deciso di interrompere questa relazione. Sono schifato, perché siamo stati insieme un anno e mezzo e non voglio smerdare una storia bellissima. Questa è una vendetta verso di me. Tutto questo in questa storia non me lo merito. Io credo nell’amore. Quando ci siamo lasciati non c’era nessuno, ci siamo lasciati perché non eravamo compatibili”. Poi si rivolge a Mila e le lancia un messaggio: “Non siamo fatti per stare insieme, se hai bisogno di me ci sono”.