ROMA – Scintille tra Mila Suarez e Francesca De Andrè anche fuori dal Grande Fratello. In difesa della concorrente marocchina è intervenuta Sabrina, amica dell’ex compagna di Alex Belli. Ieri, domenica 12 maggio, ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, ha raccontato perché non ha querelato la De Andrè.

“Volevo denunciare Francesca però mi hanno detto che non posso farlo io. Spero lo farà Mila quando uscirà dalla casa del Grande Fratello, per diffamazione. Lei ha detto che Mila va a rubare a casa di Alex Belli, dice che fa le marchette. Non so nemmeno cosa significhi e a cosa si riferisca. Poi vi dirò di più. Quando ha saputo del tradimento del fidanzato, ha detto ‘lo brucio vivo’, quando questa settimana una donna ha buttato dell’acido addosso ad un uomo, è pericolosissimo. Questi sono messaggi sbagliati, davanti alla tv ci sono anche ragazzini. Uno deve andare al GF per farsi conoscere, non per dire queste cose orrende”.

La donna aveva già annunciato via Instagram di voler denunciare la De Andrè. “Sono stufa di vedere tutto questo mobbing e bullismo nei confronti di Mila Suarez. Dato che Mila è impossibilitata a difendersi per vie legali perché rinchiusa all’interno della casa del Grande Fratello, per conto suo agirò io per vie legali. Lo farò per tutelarla per quello che sta subendo all’interno della casa del Grande Fratello. Siccome questo non è più un gioco, ma sta diventando un massacro a livello pubblico ai danni di Mila, mi ritrovo nella posizione di dover agire. Pure non capendo perché gli autori non fermino questi atti di bullismo e di mobbing da parte della De Andrè. Francesca sta solo ed esclusivamente maltrattando Mila per la sua venale gelosia e come se non bastasse, ha lavorato per metterle tutto il gruppo contro, diffamandola giorno dopo giorno”. (fonte DOMENICA LIVE)