A Domenica Live, Andrea Ripa di Meana, la spara grossa su Patrizia De Blanck: “Patrizia De Blanck non si lava. Lo sa tutta Roma”.

A fargli eco anche Serena Grandi: “Lo sa tutta Roma”.

Andiamo con ordine.

Nella casa del Grande Fratello in molti hanno notato una grande lavatrice.

“Evidentemente – ha scherzato Andrea Ripa di Meana a Domenica Live – qualche autrice che conosce bene la Contessa sa che non si lava. Un giorno la butteranno dentro per farle fare una centrifuga”,

La d’Urso è rimasta assai sorpresa dalla dichiarazione di Andrea Ripa di Meana:

“No, fermi. Questa è una notizia choc! Cioè la contessa non si lava?“.

A confermare la vicenda anche Serena Grandi che ha pure fatto un reality per tre mesi con lei: “Non è incline a fare la doccia tutti i giorni”.

Finita qui? No. No perché poi a Live – Non è la d’Urso si è parlato anche delle origini di Patrizia De Blanck.

“Lei sa che è stata adottata“. Giangavino Sulas a “Live – Non è la d’Urso” rivela alcune indiscrezioni sulle possibili origini della contessa Patrizia De Blanck e dichiara che la donna avrebbe raccontato in un’intervista, risalente al 2005, di non essere la figlia del conte Guglielmo De Blanck.

Si tratta, però, di una notizia che sembrerebbe già nota e che è stata confermata in diretta anche da Andrea Scala, l’ex compagno della contessa.

A creare più clamore, però, sono state altre dichiarazioni del giornalista.

“Lei ha scritto due cose – Sulas si riferisce all’intervista rilasciata dalla contessa anni fa – la prima è che è figlia di Alvaro Garanelli, un gerarca fascista molto importante.

Quest’uomo – continua il giornalista – è figlio di un tipografo di Predappio e di una donna che Mussolini avrebbe sedotto“.

Secondo le fonti di Sulas “quest’uomo sarebbe il figlio del Duce e Patrizia De Blanck sarebbe la nipote del Duce“.

Si tratta di informazioni che, sempre secondo quanto riportato da Giangavino Sulas, la contessa avrebbe già diffuso. (Fonti: Domenica Live, Live – Non è la d’Urso).