Domenica Live, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi

ROMA – Oggi, domenica 14 aprile, andrà in onda una nuova puntata di “Domenica Live”, il programma pomeridiano condotto da Barbara d’Urso. “Domenica Live” andrà in onda a partire dalle 17,20 su “Canale 5”. Il programma della d’Urso si potrà anche seguire in streaming sul sito ufficiale di “Mediaset”.

Tra gli ospiti di “Domenica Live”, secondo le prime anticipazioni, ci saranno Lory Del Santo, Imma Battaglia e Eva Grimaldi e Alex Belli. Inoltre, dicono i ben informati, verranno anche trasmesse in diretta le nozze di Marco Predolin.

A Lory Del Santo, invitata da Barbara d’Urso, verrà mostrato un video con protagonista l’ex fidanzato Gennaro Lillio. Come la prenderà la Del Santo? Imma Battaglia e Eva Grimaldi invece parleranno del loro matrimonio in arrivo. Matrimonio organizzato dal più esperto in materia: Enzo Miccio. Alex Belli parlerà di alcuni retroscena sulla sua relazione con Mila Suarez. Di sicuro poi si parlerà di un altro matrimonio. Quale? Ovviamente quello di Pamela Prati. Non resta che aspettare questo pomeriggio.

Fonte: Domenica Live.