ROMA – Nella puntata di oggi, domenica 20 gennaio, di “Domenica Live” Barbara D’Urso intervisterà… la sorella Eleonora. Eleonora D’Urso, attrice, è una delle protagoniste della nuova stagione de “La Dottoressa Giò”. Intervistata dal settimanale “DiPiù”, Barbara D’Urso aveva confidato come nel tempo non tutto è sempre andato così bene tra lei e la sorella:

“Sei anni fa – raccontò Barbara D’Urso – Eleonora si è allontanata da me. Ha avuto un momento di crisi personale e poco per volta si è chiusa in se stessa e si è allontanata da me. Abbiamo passato un anno senza parlarci. Poi, all’improvviso, ci siamo ritrovate. È stata lei a cercarmi. E ora eccoci qui, più unite che mai”.