ROMA – Antonella Mosetti nello studio di Domenica Live racconta la verità sulla figlia Asia Nuccetelli. “Mia figlia è stata malata”, rivela la showgirl alla conduttrice Barbara D’Urso, sottolineando di non averne parlato quando erano concorrenti del Grande Fratello Vip perché “mi sembrava una mossa scorretta per avere voti.

La figlia Asia Nuccetelli infatti ha sofferto di epilessia quando era una bambina di appena 3 anni. Da piccola aveva degli attacchi di assenza, in cui si bloccava e non interagiva. Per questo motivo per anni lei e l’allora marito sono entrati e usciti dall’ospedale Bambin Gesù di Roma:

“L’anno al Grande Fratello Vip non ne ho voluto parlare perché mi sembrava una mossa scorretta per avere voti. Verso i tre anni, mentre giocava, ci siamo accorti che aveva dei momenti di assenza, si bloccava e guardava il cielo”.

Tanti esami medici, poi la diagnosi: epilessia. Per questo motivo, aggiunge la Mosetti, la figlia prendeva anche 900 gocce al giorno e non poteva avere troppa vita sociale:

“All’inizio volevo morire, perché si ipotizzava potesse trattarsi di un tumore. In quei giorni andavo in onda tutti i giorni in onda su RaiDue con Giletti, poi si scoprì che aveva un inizio di epilessia curabile, abbiamo vissuto per 6 anni al Bambino Gesù, prendeva 900 gocce al giorno per 6 anni”.

Sono stati anni molto difficili prima di arrivare agli episodi di bullismo. Asia infatti fu picchiata selvaggiamente per difendere un’amica in un locale e fu colpita all’orecchio in modo violento con un anello, come ha raccontato la ragazza:

“Ho fatto un anno così per una cavolata, per difendere un’amica. Mi avevano già mirata da tanto tempo, il bersaglio ero io ma non sapendo come attaccarmi…Da qui arrivarono gli attacchi di panico”.

E la madre spiega anche la decisione di prendere parte al Grande Fratello Vip insieme: