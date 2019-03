ROMA – Ariadna Romero sceglie Domenica Live per raccontare la sua verità sulla rottura con Pierpaolo Pretelli, suo ex e padre del bambino con cui la giovane cubana si presenta in studio.

La Romero, accusata di essere andata via dall’Italia impedendo così a Pretelli di vedere il piccolo, racconta: “Non sono andata via così, all’improvviso. Quando una donna diventa mamma ha bisogno della presenza. Nessuno lo dice. Lui adorava il piccolo ma non c’era per me, io avevo bisogno di aiuto, sono tornata dalla mia famiglia. Sono andata a Miami con il bambino, lui ha firmato le carte perché il piccolo venisse con me. Gli ho detto: riflettici e vienici a prendere. Non so cosa gli sia successo. Mi hanno detto che anche gli uomini vanno in crisi”.

A proposito dei rapporti attuali con l’ex, Ariadna dice: “Da quando abbiamo capito che come coppia non riuscivamo a trovare un accordo, ci siamo detti che dobbiamo essere bravi genitori. Un domani, lui dovrà essere il supereroe di mio figlio”.

A proposito della relazione con Francesco Acerbi, la Romero spiega: “Francesco ed io ci stavamo conoscendo era una bella conoscenza, non eravamo fidanzati. Francesco è un ragazzo in gamba, questo non vuol dire che continuerà la conoscenza, è finita lì. Sono single”.

Sulla possibilità di tornare insieme a Pierpaolo, la Romero ha detto: “Sono tornata a settembre dell’anno scorso, mi ha chiesto di farlo e sono tornata. E poi lui è andato a fare Uomini e Donne. Ti ho risposto. Non è lavoro, lo fai se sei single”.

Fonte: Domenica Live