ROMA – Domenica 20 gennaio a “Domenica Live” Barbara D’Urso intervisterà… la sorella Eleonora. Barbara D’Urso, per la prima volta, accoglierà in studio la sorella Eleonora d’Urso che si racconterà in un’intensa intervista.

Eleonora D’Urso è una delle attrici del cast della “Dottoressa Giò”. Fiction firmata da… Barbara D’Urso.

“Fa una partecipazione – ha raccontato qualche giorno fa la stessa Barbara D’Urso – è una attrice bravissima, ha lavorato in tante fiction e teatro”. La fiction di Barbara D’Urso sta andando in onda su “Canale 5” proprio in questi giorni.

Il programma di “Domenica Live”. A seguire, Barbara D’Urso intervisterà anche Vittorio Cecchi Gori sche arà in studio insieme all’ex moglie Rita Rusic. Rita Rusic arrivata appositamente da Miami dove attualmente vive. I due hanno riallacciato i rapporti dopo oltre 10 anni in cui non si sono né visti né parlati.

Dopo l’intervista a Vittorio Cecchi Gori Barbara D’Urso poi leggerà una lettera di Paola Caruso. Lettera scritta a pochi giorni dal parto. La Caruso, infatti,non ha più contatti con il padre del bimbo che sta per dare alla luce. Non resta che aspettare domani domenica 20 gennaio, per seguire la nuova puntata di ”Domenica Live”.