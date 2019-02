ROMA – A Domenica Live, Barbara D’Urso torna a parlare di John Vitale, il concorrente dell’Isola dei Famosi che qualche tempo fa scrisse alcuni post molto duri contro la conduttrice di Canale 5.

“Le parole che ha scritto – dice Barbara D’Urso in diretta – sarebbero state gravi anche rivolte a un uomo, ma dirle contro una donna è più grave. Da anni porto avanti una battaglia contro la violenza sulle donne”.

Poi, rivolgendosi direttamente alla telecamera, parla a Vitale: “Se uno è un uomo e pensa quelle cose non viene qui in trasmissione, a leccarmi il fondoschiena”.

Poi l’annuncio: “Il problema non sono io, ho 61 anni, sono grande e strutturata, questa persona se la vedrà con me in tribunale”.

John Vitale qualche ora dopo, durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, ha annunciato il suo ritiro dal reality.

“Non è un abbandono – ha spiegato John Vitale in un video prima di lasciare l’Isola – ma un traguardo, ho capito che a casa ho lasciato persone che hanno bisogno di me più che io di stare qua. Le parole di Alessia mi hanno aiutato a riflettere più che ferito. Ho capito la lezione, chiedo scusa e spero di poterle fare di persona”.