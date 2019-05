ROMA – A “Domenica Live” l’ex concorrente del “Grande Fratello” Biagio D’Anelli lancia la bomba: “Giorgio Tambellini ha tradito Francesca De Andrè”. Francesca De Andrè che, lo ricordiamo, in queste settimane è impegnata al “Grande Fratello”.

“Sono uscite – dice Biagio D’Anelli – queste foto di Giorgio con Rosi (Rosi Zamboni, ndr) e mi sono permesso, perché ho amici fotografi, di far posteggiare questi ragazzi sotto casa della De André e di Tambellini. Loro la sera sono andati a cena insieme, sono andati a ballare e pare che abbiano dormito anche a casa di Francesca perché la mattina sono usciti da quel portone. Poi sono rientrati, e sono rimasti chiusi in casa per tre ore e mezzo”.

“Questa frequentazione va avanti da qualche settimana – continua D’Anelli – Questa ragazza è di Bergamo e se si è spostata, è perché hanno deciso di fare il passo successivo, altrimenti non vai a cena con un ragazzo fidanzato”.

“E’ la cosa peggiore del mondo – dice Daniele Interrante, anche lui ospite in studio – perché questa è mancanza di rispetto”.