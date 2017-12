ROMA – Domenica Live condotto da Barbara D’Urso non andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio del 10 dicembre. Dietro alla cancellazione della trasmissione che registra numerosi ascolti c’è la decisione della rete Mediaset di avviare la pausa natalizia per il talk show. Dalle 14 di domenica dunque andranno in onda repliche di film.

La scelta di mantenere la programmazione già definita in autunno è arrivata da parte di Mediaset nonostante gli ottimi ascolti registrati dal talk show di Barbara D’Urso, scrive il sito Blasting News, anche se i fan speravano che la decisione fosse rinviata. Se per i programmi Verissimo e Amici di Maria De Filippi è stato deciso di rinviare la pausa natalizia, la stessa sorte non è toccata a Domenica Live: