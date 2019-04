ROMA – A “Domenica Live” Karina Cascella risponde a Cristian Imparato che nella casa del Grande Fratello ha definito l’opinionista “Una cornu***za napoletana”.

“Ho conosciuto Cristian dice nel salotto di Barbara d’Urso Karina Cascella – a Domenica Live e gli ho fatto anche i complimenti. Se ha rifatto le labbra a me non interessa ma non capisco perché negarlo a tutti i costi”.

“Forse – continua – ha usato quell’espressione per dire che so il fatto mio ma devi stare attento a quello che dici in un programma così popolare come il Grande Fratello. Bisogna usare termini accurati. Non tutti conoscono il dialetto siciliano e non tutti sanno cosa può significare davvero quella frase”.

“Ti sembra giusto chiede alla fine Karina Cascella a Barbara d’Urso – che mia figlia senta una cosa del genere?”. Fonte: Domenica Live.