ROMA – Negli studi di Domenica Live ci sono tra gli ospiti Chando Erik Luna, il giovane argentino ex fidanzato dell’ex regina delle telenovelas Grecia Colmenares, e la transgender Manila Gorio.

Da Barbara D’Urso, Chando conferma di essere legato con la Gorio ma soltanto per una forte amicizia, dice all’inizio della diretta.

In questo modo, Chando prova a negare di aver tradito l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi che viene accusata di essere “una persona molto difficile”. Per Chando la Gorio “è solo un’amica (…). Sono un uomo molto aperto, per me è solo amicizia. Lo faccio anche con altre persone, non solo con lei” dice in studio.

L’ex fidanzato di Grecia Colmenares, nel salotto di Domenica Live è però entrato mano nella mano con Manila. Ovviamente, per questa ragione ma anche per l’affinità che mostrano i due, l’argentino viene incalzato dalla D’Urso e non solo. La coppia è quindi costretta ad aprirsi e ad andare più nello specifico: Chando quindi racconta di procedere, al momento, con i piedi di piombo, non negando però che lui e la Gorio si stiano frequentando. “Ma non siamo ancora una coppia”, ammette l’argentino a Barbara d’Urso.

Poi parla di Grecia dicendo che non è una santa come tutti credono: “Lei ha detto che non è gelosa ma quando stavamo insieme mi telefonava 45 volte al giorno. Se questo non significa essere gelosi allora che cos’è?”.