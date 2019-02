ROMA – Daniele Interrante torna in tv, ma la sua trasformazione non piace a tutti. L’ex nuotatore ed ex tronista di Uomini e donne è stato ospite nel salotto Mediaset di Barbara D’Urso a Domenica Live il 3 febbraio.

Interrante si è presentato con una pettinatura anni Cinquanta, con i capelli tirati indietro con il gel, i baffi e un abbigliamento da uomo maturo, con golfino sopra la camicia bianca.

Il suo look non è stato molto apprezzato dagli spettatori, che sui social hanno ironizzato: “Ma da quando Daniele Interrante è diventato così nonno”, ha scritto qualcuno su Twitter. E ancora: “Si è trasformato nel fratello gemello di Giovanni?”, ha scritto qualcun altro, riferendosi alla somiglianza con Giovanni di Aldo, Giovanni e Giacomo. Interrante non ha risposto alle critiche.

L’ex tronista, 38 anni, ex di Melissa Satta e Guendalina Canessa (da cui ha avuto una bambina), ha terminato due anni fa una relazione con Francesca De André, nipote del cantautore Cristiano De André e concorrente dell’Isola dei Famosi 7.