ROMA – Il triangolo Interrante-Canessa-De André si arricchisce di nuovi sconcertanti colpi di scena. Ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live c’è proprio Daniele Interrante, l’uomo conteso tra le due inquiline del Grande Fratello che ha voluto dire la sua sulla lite esplosa pochi istanti dopo l’ingresso di Guendalina Canessa, sua ex moglie e madre di sua figlia, all’interno della casa più spiata d’Italia.

La donna ha accusato la De André di aver sfasciato il suo matrimonio con Interrante. Ma l’ex tronista ci tiene a precisare che non è andata proprio così: “Francesca non era assolutamente la mia amante quando stavo ancora con Guendalina. La conoscevo si, ma non stavamo insieme. Io e Guendalina eravamo in un periodo non facile, fino a quando non le ho detto che la nostra storia era finita. A quel punto ho iniziato una relazione con Francesca. Io e lei ci siamo amati alla follia. Però è vero che Guendalina mi ha mandato alcune foto quando stavo con Francesca. Ma erano di un servizio fotografico, per un lavoro. Non le ho mai fatte vedere a Francesca. Lei semplicemente è molto possessiva, ha preso il mio telefono e le ha viste e si è molto arrabbiata. Quelle foto però non le ha scattate per me”.

Dopo di ché Interrante ha raccontato anche della sua storia con la De André, finita in malomodo: “Io e Francesca ci siamo lasciati malissimo – dice – ma io le vorrò sempre bene. La passione travolgente che era nata tra noi, ora la vedo negli occhi di Francesca quando guarda Gennarino”, facendo riferimento a Gennaro Lillio, suo coinquilino nella casa.

Ma in realtà Francesca De André è fidanzata al di fuori del reality. Lui è l’imprenditore toscano Giorgio Tambellini. Ed è qui che scatta il colpo di scena. Sì, perché secondo voci e occhi indiscreti il fidanzato di Francesca non sta affatto seguendo le performance della sua fidanzata incollato al televisore. Preferisce, per così dire, trascorrere il suo tempo in compagnia di una prorompente influencer, tale Rosi Zamboni. I due sarebbero stati paparazzati insieme a passeggio per Milano.

E Barbara D’Urso, a questo punto, si domanda. “Glielo devo dire?”. Ed è proprio Daniele Interrante ad offrirsi come ambasciatore per portarle la brutta notizia. La conduttrice rilancia, proponendogli di entrare nella Casa per fare pace con Guendalina e Francesca.”Francesca piangerà quando le dirai di questa relazione del fidanzato, ci starà malissimo – conclude Interrante – Se mi fai entrare, non posso non dire lo schifo che hanno fatto e detto delle persone che conosco da 15 anni”. Si prospetta un nuovo caso Fogli come all’Isola? (Fonte: Domenica Live)