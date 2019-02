ROMA – Delia Duran ospite di Barbara D’Urso nel suo salotto di Domenica Live lancia terribili accuse contro suo marito. “Mi ha picchiata e trascinata per le scale, voleva ammazzarmi”, ha raccontato la attuale compagna di Alex Belli sottolineando di averlo denunciato per violenza fisica e psicologica l’ex marito.

La Duran ha dichiarato: “Mi ha picchiata, mi diceva che non dovevo prendere nulla da casa, mi ha trascinata per le scale, ha cercato di ammazzarmi. Se io andassi a raccontare tutto quello che questa persona mi ha fatto in due anni, staremmo qui fino a domani. Io l’ho denunciato un mese fa, perché mi ha fatto violenza fisica e psicologica. Durante quei due anni non l’ho denunciato perché avevo paura”.

La compagna di Alex Belli parlando dell’ex marito ha detto: “Sono stata io a chiamare i carabinieri erché ero andata da sola. Ai carabinieri ho detto che ero andata a prendere le cose, mi hanno detto che per le percosse dovevo andare al pronto soccorso, l’ho fatto il giorno dopo. Come facevo prima a sapere che mi erano rimasti i lividi? Quando ho fatto la doccia ho visto i lividi, non prima”.

La D’Urso ha fatto poi sentire in studio le parole del marito, che attaccava la Duran dicendo che gli aveva rubato quattro carte di credito e lei ha replicato: “Delle carte di credito è vero, gli ho fatto un dispetto quando mi sono trovata lì che non potevo prendere nulla e mi ha rubato i soldi da un conto, 100mila euro, mi ha preso la macchina e anche i miei vestiti e li ha fatti indossare alla nuova fidanzata”.