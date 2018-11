ROMA – Intervistata da Barbara D’Urso, Eva Henger confessa:

“Quando ero all’Isola dei Famosi mi sono accorta di avere un bozzetto sul seno, ho pensato subito a una cosa brutta. Poi mi hanno detto che era un problema di protesi”. La Henger ha rifatto il seno 12 anni fa e ora dovrà sostituire le protesi.

“L’organismo non ha riconosciuto questo corpo estraneo e ha formato una capsula, è un intervento che si rende necessario fare in tempi rapidi”. L’operazione eliminerà il forte dolore che sta affliggendo la Henger: “Non riesco a sollevare bene il braccio – racconta l’ex pornostar a Domenica Live – per esempio quando faccio yoga. Però guardo sempre il lato positivo: sono contenta che non ci siano tumori. In questo modo eliminerò anche i noduli”.