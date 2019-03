ROMA – Eva Henger torna a “Domenica Live” con il marito Massimiliano Caroletti, sposato nel 2013. “Stiamo insieme da 15 anni – racconta – ed era una data importante secondo noi. È stato un matrimonio bellissimo, ricco di emozioni”.

“Avevo voglia di sposare Massimiliano un’altra volta – ha spiegato la Henger – E dopo 15 anni che stiamo insieme, una figlia di nove anni, una vita di coppia ormai rodata, ho deciso di farlo su una spiaggia, in uno di quei posti magici che si vedono solo nei film”.

“È la complicità – continua – ciò che rende speciale il mio rapporto con Massi. Nel tempo e col tempo il sentimento ha permesso di trovare l’equilibrio perfetto. Il rispetto delimita ogni gesto, ogni scelta e io so che lui c’è sempre per me. Per noi. È un padre attentissimo, pieno di premure per la nostra Cicci, lei è la nostra priorità”.

“Ciao mamma – le dice con una lettera inviata al programma la figlia Mercedesz – è stato bellissimo vederti così felice. Sono contentissima che abbiate celebrato il vostro amore di nuovo. Più passano gli anni più diventi bella. Anche l’abito era veramente bello. Chissà se un giorno mi permetterai di metterlo”. Fonte: Domenica Live.