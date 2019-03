ROMA – “Mio figlio morto poco dopo il parto mi ha salvato la vita”. E’ il racconto choc di Fernanda Lessa che, ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live ha raccontato i momenti più bui della sua vita. A cominciare dalla perdita del suo bambino.

“All’ottavo mese di gravidanza mi dissero che mio figlio aveva una malformazione cardiaca – ha raccontato la modella brasiliana – Ho partorito, ma purtroppo poco dopo è morto. Mi ha salvato la vita perché non sapevo di avere anche io un difetto cardiaco”.

La bellissima top model ha parlato anche del suo turbolento passato: alle spalle una brutta storia di dipendenza da droga e alcol. “La droga la prendevano tutti nel mondo della moda e io sono entrata nel tunnel. L’alcol è anche peggio, bevevo tre bottiglie al giorno”.

Oggi però è una donna serena, madre di due figlie e sposata all’uomo che ama. Con lei in studio c’è anche lui, Luca Zocchi, che racconta: “L’ho incontrata a un evento che avevo organizzato, ma non ho fatto nulla perché era una situazione lavorativa. Io non tradisco in teoria e prima ho lasciato la mia fidanzata. Stavamo insieme da undici anni. Con Fernanda viviamo 24 ore su 24 insieme e lei è gelosissima”. (fonte: Domenica Live)