ROMA – “Ho avuto una storia con Teo Mammucari“. A svelarlo è Floriana Secondi che, ospite a Domenica Live, ha parlato della sua vita sentimentale lasciando letteralmente di stucco Barbara D’Urso.

La vincitrice del Grande Fratello 3 era stata invitata nel salotto domenicale di Canale 5 per raccontare la sua verità sul rapporto con Daniele Pompili, l’uomo che afferma di essere il suo ex fidanzato e col quale da settimane va avanti una dura polemica a colpi di minacce di querele. Lo scandalo riguarda la pubblicazione da parte dell’uomo di presunte foto amatoriali che la riguardano. Foto che Floriana ha sempre asserito fossero false, così come falsa sarebbe la relazione con lui che afferma di essere stato il suo fidanzato per 4 anni.

Al di là dello scontro col presunto ex, Floriana poi si lascia scappare di avere avuto una storia con Mammucari. “Hai avuto una liaison con Teo?”, le domanda perplessa Barbara D’Urso. “Certo, perché no? – replica lei – L’ha detto anche lui tanti anni fa. Io non mi vergogno di dire quello che faccio”. “Non lo sapevo”, chiosa la conduttrice.

Fonte: Domenica Live