ROMA – A Domenica Live Francesca Cipriani rischia di far scivolare troppo l’abito…ma per fortuna la scollatura resiste e le grazie della maggiorata non vengono mostrate in diretta a tutta Italia. Peraltro in fascia protetta.

La soubrette, ospite del salotto di Barbara D’Urso, si è presentata con una generosa scollatura che mette in mostra la sua “balconata” e durante la presentazione degli opinionisti in studio, si alza e si lascia andare a una giravolta che mette a dura prova la forza di gravità dell’abito. Lei stessa se ne accorge e prova a contenere tutto con le mani. Tra una risata e l’altra, la conduttrice riprende il filo del discorso e l’incidente rimane solo sfiorato.

Subito dopo si parla di Grande Fratello e dell’attacco di Cristian Imparato a Karina Cascella, definita “cornut***a napoletana“. E proprio Karina, presente nel salotto, si difende mettendo in evidenza come le parole di Cristian abbiano offeso tutti i napoletani. (Fonte Mediaset Play).