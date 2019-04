ROMA – Francesco Facchinetti, la moglie Wilma Helena Faissol e i figli sono stati ospiti del pomeriggio di Domenica Live del 28 aprile. Il figlio di Roby Facchinetti ha parlato della sua vita e di come ha conosciuto la moglie, da cui ha avuto il suo secondo figlio.

Francesco e Wilma infatti si sono conosciuti in un gruppo WhatsApp di amici prima di partire per un viaggio in Marocco. La loro storia è diventata seria e lei lo ha presentato al padre, un medico importante, che non ha avuto una buona prima impressione dell’ex deejay molto tatuato: ” Sei come una macchina vecchia piena di adesivi”, gli ha detto.

Poi Facchinetti ha raccontato di quando è diventato padre per la seconda volta: “Nel momento in cui qualcuno dice che è incinta, il primo pensiero è “Mo che cosa facciamo?” Poi arriva la felicità ovviamente”. E ha ricordato sorridendo: “Stavo svenendo in sala parto. Ma intanto, in quei momenti, a nessuno interessa se svieni…”.