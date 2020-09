Domenica Live, Franco Oppini contro Alba Parietti: “Fai più la madre e meno…”.

A Domenica Live Franco Oppini ha lanciato una stoccata contro l’ex moglie Alba Parietti.

Ma cosa è successo tra Alba Parietti e l’ex marito Franco Oppini.

Andiamo con ordine. Il figlio di Franco Oppini e Alba Parietti, quindi Francesco, sta partecipando in questi giorni al Grande Fratello Vip.

Negli scorsi giorni Alba Parietti ha chiamato in diretta durante il reality e questa cosa, evidentemente, non è piaciuta a Franco Oppini che a Domenica Live ha dichiarato:

“Fai più la madre e meno la Parietti”

“Non sono incline alla polemica – le parole di Franco Oppini -.

Però era la serata di Francesco, era lui il protagonista. Ogni tanto, fai più la madre ed evita di essere la Parietti. Chiaro che Signorini ha fatto benissimo, perché queste cose fanno parte della trasmissione. Però, tu – da madre – cerca di non offuscare tuo figlio”.

Alba Parietti, come ovvio, non ha preso benissimo le parole di Franco Oppini definendole “l’ennesimo sput….mento immotivato” alla sua persona.

Dall’altro lato rimarca che pensa che “nel bene e nel male” sia stata “una buona madre”, sempre presente nella vita di Francesco.

“Sono stata poco ringraziata per questo, ma solo criticata e ingiustamente”, aggiunge, spiegando che svolgere il ruolo della mamma nel periodo adolescenziale non è facile. Poi iniziano le dure stoccate all’ex marito: “I conflitti li hai con chi passa la vita con te non con chi vedi poco e a distanza. Non capisco perché ogni volta trovo Franco inelegantemente a fare commenti negativi su di me”.

La Parietti ha quindi detto di essere “amareggiata” dal fatto che si “tenda sempre malamente a sfruttare il suo nome”. Seguono altre prese di posizione dure nei confronti di Franco: “Perché sciacquare vecchie ruggini sulla pelle di Francesco?”. (Fonte: Gossip e Tv)