ROMA – Franco Terlizzi si commuove in diretta a Domenica Live. Si parlava di suo figlio Michael (attuale concorrente del Grande Fratello) e sulla sua presunta omosessualità. E’ stato Cristian Imparato (altro concorrente, dichiaratamente gay, del reality) ad avanzare questa ipotesi negli scorsi giorni.

Il pugile Franco non accetta tutto questo chiacchiericcio sui gusti del figlio e specifica: “Non avrei nessun problema se mio figlio fosse omosessuale. Però dire che è gay e non lo è non va bene”.

Secondo Vladimir Luxuria a Michael piacciono le donne e questa dichiarazione dà lo spunto a Barbara D’Urso per intervenire: “Abbiamo acclarato che Michael è eterosessuale. Per te un domani scoprire che tuo figlio è omosessuale Per te sarebbe un problema?”. Franco risponde: “Assolutamente no!”.

A quel punto Franco Terlizzi si è commosso ricordando i problemi che affliggono il figlio fin da piccolo: “Praticamente mio figlio è del 1986, l’anno in cui c’è stato il disastro di Chernobyl. Mio figlio è nato che aveva un problema di rotazione delle braccia. Io gli ho sempre detto Michael è una s******** quello che hai, però per lui è un grande problema”.

Franco Terlizzi ricorda anche che Michael è stato vittima dei bulli a scuola perché era un bambino cicciottello. (Fonte Mediaset Play).