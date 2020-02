ROMA – “Sono sotto sfratto, vivo con 80 euro al mese che mi passa la Caritas”. A raccontarlo è Gerardina Trovato che a Domenica Live racconta il dramma che sta vivendo. La cantante spiega di aver ricevuto un aiuto anche da Caterina Caselli: “E’ finito il bonifico che mi aveva fatto: ha pagato sei mesi arretrati di affitto, la luce che è collegata con l’acqua, i debiti. L’ho chiamata quando mia madre mi ha detto “Ammazzati”. Era in America, mi ha risposto subito. Il bonifico è arrivato in 24 ore. Non è mia mamma, non è più neanche la mia casa discografica, soldi non dovuti, grazie. Non sono bastati, però”.

Ad un certo punto è intervenuta anche la madre della cantante, Agata Russo. Ma la Trovato non ha gradito l’intromissione. “Già lo faceva quando avevo successo, ma ora anche sulle mie disgrazie!”. Barbara D’Urso spiega che la madre le ha fatto un vaglia: “Il primo, di 300 euro in dodici mesi – commenta sarcastica lei – Un applauso a mia madre, Mi ha detto Ammazzati, sparati, ti auguro di crepare sola come un cane strozzina usuraia”.

Quindi Gerardina Trovato racconta i precedenti rancori avuti con la madre. “La signora Agata Russo – spiega – mi ha denunciato, dicendo che ho sperperato tutto il suo patrimonio in droga, feste, ricevimenti e vestiti di alta moda. Droga! Io non mi sono mai drogata in vita mia. Forse mi sarò fatta qualche canna a scuola. Però anche lei. Chiamavo un amico che gliela portava e lei fumava. Ha provato a farmi interdire, ha sostenuto con gli assistenti sociali, che avevo sperperato il suo patrimonio e che quindi non sono in grado di gestire i soldi, ho bisogno di un tutore”.

Tuttavia in una lettera inviata a Domenica Live, la madre di Gerardina rinnova la sua offerta di sostegno. Ma la cantante non ne vuole sapere, ha alcuna intenzione di incontrarla, accusandola di essere responsabile del suo disagio: “Con 500 euro al mese, come faceva? Io andai nel ’96 da un endocrinologo che mi faceva punture ormonali, mi lasciarono senza controlli, con edema alle corde vocali. Ha sostituito le mie cure andando a pregare. Mia madre ha chiamato il prete una volta e gli ha detto: “Ho 400mila euro in banca ma mia figlia li vedrà solo quando sarò morta”. A un altro, dice 700mila, a un altro 200mila. Io non so più niente da quando non c’è più mio padre”.

Infine Barbara D’Urso le fa una sorpresa: annuncia che un suo amico produttore si è offerto di produrre gratuitamente il video musicale di Gerardina. “Ma prima del video, bisognerebbe produrre un album! – commenta lei – È quello che costa tanto!”.

Fonte: Domenica Live