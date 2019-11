ROMA – Proposta di matrimonio in diretta a Domenica Live. Protagonista Giucas Casella che, sullo sfondo di una ambientazione parigina, si è inginocchiato al cospetto della compagna Valeria Perilli, per porle la fatidica domanda.

La coppia, insieme da 38 lunghissimi anni, era stata invitata nel salotto televisivo di Canale 5, apparentemente per festeggiare il 70esimo compleanno di Giucas. Con la complicità di Barbara D’Urso però il mago ha potuto organizzare la sua romantica sorpresa.

Questa la dichiarazione che Casella ha letto con voce rotta dall’emozione alla compagna, per evitare di restare senza parole: “Valeria, sai che sogno da una vita di portarti a Parigi e sono qui che chi andremo prestissimo. Per un’occasione speciale se lo vorrai. Abbiamo percorso un viaggio bellissimo che dura da 40 anni, un viaggio che ci ha regalato momenti felici ed altri bui ma tu sei sempre stata vicina e presente. Grazie per l’amore che hai saputo dare a me e a James. Per l’aiuto che mi hai dato per farlo crescere. Il nostro è un amore che ha superato le barriere del tempo, Per questo ho deciso di fare un passo importante. Davanti a tutti, a Barbara e a milioni di spettatori che ci stanno guardando, ti voglio sposare”.

Sopraffatta dall’emozione Valeria non è riuscita a rispondere. “Basta il silenzio”, ha detto felicissima. Ma incalzata da Barbara D’Urso che esigeva una risposta chiara, ha ceduto: “Sì”. Poi il suo Giucas è corso a vestire i panni di Renato Zero per la settimanale sfida performativa tra volti noti, Domenica Alive.

Fonte: Domenica Live