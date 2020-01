ROMA – Continua a distanza la lite tra Imma Battaglia e la ex Licia Nunez. Dopo la discussione al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, in cui Licia accusa Imma di averla tradita con Eva Grimaldi, la Battaglia si difende nel salotto di Domenica Live e punta il dito: “Sta usando me ed Eva per la popolarità”.

Ospite di Barbara D’Urso nella puntata di domenica 12 gennaio, la Battaglia attacca la Nunez, sua ex compagna e ora concorrente del Grande Fratello Vip: “E’ bugiarda, semplicemente bugiarda. La storia tra me e Licia si è incrinata in maniera molto complicata intorno al 2009. Io ero profondamente innamorata di Licia, è stata una storia molto importante della mia vita”.

A pesare sulla fine del loro amore, anche la differenza di età: “Ci siamo conosciute sapendo entrambe che io avevo 18 anni più di lei quindi passata la prima fase dell’innamoramento le storie o si consolidano o la differenza di età si sente. Avevo 44 anni quando l’ho conosciuta e sono arrivata a 50 anni, lei ne aveva 26 ed è arrivata a 30”.

La Battaglia, che ha sposato Eva Grimaldi proprio nel 2019, ritiene che la Nunez stia facendo tutto questo per questioni di popolarità: “Sta usando me ed Eva. Ma sono una donna di mondo, non ho nessun problema su questo. Il problema che ho è sulla verità. Verità. Dopo di che, voglio dirvela proprio tutta”.

E aggiunge: “Licia se mi voleva parlare, mi poteva telefonare, come fa continuamente. Stiamo parlando di vita privata, Licia Nunez ha scelto di andare al Grande Fratello, non c’è problema ma lei ha un palcoscenico, microfoni e telecamere 24 ore su 24 e sta raccontando quello che vuole. Premesso che io non sono una donna stupida, quindi capisco che Licia Nunez non la conosceva nessuno, quindi sta usando me ed Eva”.

Imma ha poi spiegato anche perché Licia era tra gli ospiti alle sue nozze con Eva: “Io non ho mai chiesto a Licia di venire alla nostra unione civile. Mi ha telefonato dicendomi, addirittura, ‘io sono stata importante per te, non posso mancare’. Mi ha detto ‘ci tengo tantissimo’. […] È evidente che sta sfruttando me ed Eva per la sua popolarità. Se vuole parlare, dica quando e perché si sono incrinati in maniera incredibile i nostri rapporti!”. (Fonte Mediaset)