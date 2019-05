ROMA – “Tutti si baciavano nella casa, io cosa dovevo fare?”. Così Ivana Icardi, sorella dell’attaccante nerazzurro Mauro, prova a giustificarsi per l’amicizia nata al Grande Fratello con Gianmarco Onestini. Ivana, ultima eliminata al televoto, è infatti fidanzata con il calciatore argentino Luis Fabian Galesio. Ma nei suoi ultimi giorni all’interno della casa più spiata d’Italia sembrava stesse vacillando per le attenzioni riservatele dal fratello di Luca Onestini.

Ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, Ivana è costretta quindi a fare i conti con le emozioni provate. La conduttrice va subito al sodo: “Pensi ancora a Gianmarco?”, le domanda. “Non è facile uscire dalla Casa – risponde lei – Io penso ancora a tutto quello che è stato nella Casa, in questo “tutto” entra anche Gianmarco. Per me era un’amicizia”.

A quel punto gli ospiti in studio cominciano a protestare. E la sorella di Icardi si difende: “Tutti si abbracciavano e baciavano nella casa, io lo faccio e la furba sono io?”. Quindi Barbara D’Urso le mostra un video di Valentina Vignali che alle sue spalle giudica negativamente il comportamento avuto con Gianmarco, specie quando lei gli ha leccato l’orecchio.

“In tre settimane che sono state nella Casa, non ci siamo neanche parlate e ora che non sono più lì, parla di me? Si vede che non aveva le p…. di dirmelo”, replica lei piccata. Quindi spiega di non sentirsi in colpa, che era tutto un “gioco” e uno “scherzo”. Infine chiarisce: “Ho chiesto scusa alla persona cui dovevo chiedere scusa”, dice riferendosi al suo fidanzato. Pietra sopra. (Fonte: Domenica Live)