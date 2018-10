ROMA – Jasmine Carrisi, la figlia diciassettenne di Al Bano e Loredana Lecciso, per la prima volta ha deciso di parlare in Tv.

Jasmine, ospite di “Domenica Live”, confessa che tra le mura di casa Al Bano e Loredana non sono così diversi da tutte le altre famiglie: “Non mi hanno mai fatto pesare la loro fama, mi chiedono soprattutto di rispettare i patti che stringiamo l’uno con gli altri”. Tra i suoi fratelli e sorelle, in tutto cinque, la ragazza sembra avere un rapporto speciale con Cristel con cui in passato ha anche cantato.

E sulle canzoni di papà ha ammesso di amarle sebbene non siano il suo genere. Nel suo futuro spera di poter aiutare i bambini e “le persone in generale”.

Per lei, però, sembra che ad attenderla in futuro non ci sia una carriera da cantante: “Mi piacerebbe fare la pediatra, o comunque iniziare una professione che mi permetta di aiutare le persone”.